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РФ перебросила в Мариуполь оккупантов, совершавших преступления в Киевской области — "Азов"

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РФ перебросила в Мариуполь оккупантов, совершавших преступления в Киевской области — "Азов"

Вражеская техника с маркировкой "V" – это именно те оккупанты, которые совершали преступления против гражданского населения на Киевском направлении.

Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем видеообращении и в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, ситуация в городе тяжелая, кое-где критическая. При поддержке танков, авиации, артиллерии, в том числе и корабельной, пехоты, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники Мариуполя мужественно защищаются.

"Возможности сбивать самолеты и подбивать корабли у нас, к сожалению, нет", — сказал "азовец".

Паламарь отметил, что россияне перебросили в Мариуполь свежие силы — вероятно те подразделения, которые совершали преступления под Киевом.

"Характерно то, что их техника по маркировке "V" – это именно те военные, которые совершали преступления против гражданского населения на Киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет вместо следов и ликвидировать этих уродов, которые совершали страшные зверства над нашими гражданами на Северном направлении", — говорит заместитель командира "Азова".

Пономарь добавил, что силы россиян в Мариуполе значительно превосходят силы украинских защитников. Речь идет о разнице "в несколько тысяч".

Ранее Святослав Паламарь сообщил, что гражданские в Мариуполе не могут оставить подвалы из-за обстрелов.

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