"РФ передала привет африканской делегации": Кулеба о целях ракетной атаки на Украину

Кулеба отметил, что Россия хочет "больше войны, а не мира".

Россияне в пятницу, 16 июня, совершили очередную ракетную атаку по Украине. Таким образом, они передали привет африканской делегации, прибывшей с госвизитом в Киев.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба отметил, что Россия хочет "больше войны, а не мира".

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"Путин "укрепляет доверие", нанося самый большой за последние недели ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, в Украине в пятницу, 16 июня, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Из центральных регионов она начала распространяться на запад. По состоянию на 11:36 "красная" вся страна.

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