РФ перегруппировывает силы для наступления на нескольких участках фронта: в ISW оценили угрозу

Армия РФ.

Оккупационные войска РФ перегруппировывают силы для подготовки к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта. Впрочем, россиянам не хватает сил и средств, необходимых для одновременного проведения этих операций.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца о том, что военное командование страны-агрессорки РФ перегруппировывает силы для проведения нескольких операций оперативного уровня на линии фронта – на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях. Эти действия происходят в рамках более широкого стратегического плана России на 2025 год.

"Многие из этих российских усилий не являются взаимодополняющими, поскольку силы, предназначенные на один участок фронта, не проводят наступательные операции таким образом, чтобы поддерживать наступательные операции на другом участке", - отмечают в ISW.

Машовец отметил, что военное командование РФ в августе 2025-го начало передислоцировать часть сил с деприоритетных участков фронта, включая Сумскую и Херсонскую области, на более приоритетные участки на востоке Украины. В частности, к южному Донецкому и Гуляйпольскому направлениям. Кроме того, россияне создают оперативные резервы.

Отмечается, что решение России реорганизовать силы из Лиманского направления в оперативный резерв на Херсонском направлении, а также - с Херсонского направления в оперативный резерв на Лиманском направлении необычно, учитывая нынешнюю сосредоточенность РФ на операциях в Донецкой области. В частности, между Константиновкой и Покровском.

Российские войска недавно передислоцировали ВДВ и относительно элитные подразделения морской пехоты в этот район. Некоторые из этих сил с тех пор вступили в боевые действия. Подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) и 40-й и 155-й бригад морской пехоты (Тихоокеанского флота) недавно вступили в боевые действия вблизи Полтавки после передислокации из северной Сумской области, а подразделения 336-й Нового Шахова после передислокации из Новопавловского направления.

Сообщается, что российское военное командование держит подразделения 61-й бригады морской пехоты (Северный флот) в резерве в ближнем тылу района Доброполье после передислокации по херсонскому направлению. Хотя ISW продолжает наблюдать сообщения о том, что подразделения 61 бригады морской пехоты действуют на Херсонском направлении, что свидетельствует о том, что подразделения бригады, вероятно, разделены по всему фронту.

Напомним, ранее в ISW предупреждали о том, что Россия накапливает войска у Херсона. Оккупанты перегруппируются на левом берегу между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским мостом. Вероятная цель армии РФ – это наступление в направлении Антоновского автомобильного моста.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ оцепили 1000 российских военных. Кроме того, что за последний месяц украинские войска освободили 360 квадратных километров территории.