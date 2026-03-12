РФ перегруппировывается и начинает новую волну атак: где горячее всего на фронте — DeepState

Война в Украине / © Associated Press

Российская армия за первые десять дней марта совершила около 1400 штурмов на разных участках фронта. Это более низкий показатель по сравнению с предыдущими месяцами, однако активность противника остается высокой.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Ситуация на фронте. / © t.me/DeepStateUA

По их данным, в период с сентября по февраль среднее количество штурмовых действий российских войск составляло примерно 1800 в месяц, поэтому текущая динамика не критически меньше.

Активные бои на Покровском направлении

Несмотря на то, что медийное внимание к Покровскому направлению несколько снизилось, противник продолжает активно атаковать на этом участке.

Основные бои сосредоточены вблизи Родинского и Гришиного, куда российские войска регулярно направляют пехоту для штурмов.

Рост активности на Гуляйпольском направлении

В последние дни динамика атак значительно выросла на Гуляйпольском направлении. По данным аналитиков, количество штурмов здесь даже превысило показатели на Покровском отрезке.

Оккупанты пытаются продвигаться вглубь территории, в частности на участке Железнодорожное – Староукраинка – Святопетровка.

Российские войска используют любые возможности для продвижения, в частности, проблемы в обороне украинских подразделений, и усиливают это направление дополнительными ресурсами.

Давление на Константиновку

Еще одним активным направлением остается Константиновский. Здесь российские подразделения постоянно пытаются проверять украинскую оборону вокруг города, ищут слабые места и пытаются закрепиться.

Целью таких действий может быть подготовка плацдарма для будущих сражений за Константиновку.

Усиление боев в районе Славянска

Также растет активность российских войск в районе Славянска. По словам украинских военных, противник усилил это направление пехотой.

Увеличение количества атак связывают, в частности, с продвижением оккупантов в районе Северска.

Россия готовится к новой фазе боев

По оценке аналитиков, российские войска перегруппируются и пополняют резервы, готовясь к изменению погодных условий и появлению весенней растительности.

Враг формирует новые силы и усиливает те направления, где уже имеет определенные успехи или ставит перед собой новые наступательные задачи.

Ранее мы писали, что в последние дни Вооруженные силы Украины демонстрируют тактические успехи сразу на нескольких направлениях фронта, в частности, вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на отрезке Константиновка-Дружковка. Украинские контрнаступательные действия, подкрепленные работой дронов и артиллерии, способны серьезно сорвать весенне-летние планы российского командования. Аналитики и военные эксперты отмечают существенное истощение резервов армии РФ.