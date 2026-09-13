РФ переходит к массовому производству реактивных беспилотников: сколько их выпускают ежемесячно

Российский беспилотник / © Associated Press

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Россия наращивает производство реактивных беспилотников, и по разным оценкам их выпуск уже может достигать тысячи единиц в месяц. В то же время, РФ совершенствует систему противовоздушной обороны и перенимает украинские подходы к борьбе с дронами.

Об этом рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире «Ранок.LIVE».

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По его словам, Россия пытается строить так называемую малую систему ПВО по образцу той, которую использует Украина. Речь идет о мобильных огневых группах с крупнокалиберным вооружением и ПЗРК, предназначенных для перехвата воздушных целей.

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«Россия тоже, к сожалению, не стоит на месте. Она усовершенствует работу своей системы противовоздушной обороны. Россия фактически пытается внедрить опыт Украины по построению малой системы ПВО», – отметил Долинце.

Кроме того, РФ все активнее привлекает боевую авиацию для перехвата беспилотников.

«Это вертолеты Ми-28, самолеты Су-34, Су-35 для перехвата воздушных целей», — объяснил эксперт.

По его словам, это может снижать эффективность украинских дальнобойных низкоскоростных платформ, двигающихся со скоростью около 200-300 км/ч.

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Еще одним серьезным вызовом Долинце назвал масштабирование Россией производства реактивных беспилотников и сверхлегких крылатых ракет.

«Мы видим, что количество, по разным оценкам, произведенных реактивных дронов достигает до 1000 единиц в месяц. И это, наверное, один из самых больших вызовов», — заявил он.

Эксперт также отметил, что Украина одной из первых начала разрабатывать подобные реактивные платформы, в частности «Паляницу» и «Пекло». В то же время Украине пока не удалось масштабировать их производство до необходимого уровня, тогда как Россия уже смогла существенно нарастить выпуск таких средств.

Напомним, Россия ежемесячно производит около 100 баллистических ракет, а Украина сталкивается с острым дефицитом перехватчиков Patriot PAC-3. По данным The Economist, значительных новых поставок в ближайшее время ждать не стоит.

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Мы также писали, что страны Европейского Союза согласовали исключение, которое позволит Украине закупать ракеты-перехватчики для систем Patriot за счет европейского кредита. Следующий транш в рамках Ukraine Support Loan будет составлять 3,2 миллиарда евро.

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