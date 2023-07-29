"РФ перекидывает силы": Череватый о потерях оккупантов на Бахмутском направлении

Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили на Бахмутском направлении 73 оккупанта, 147 – ранили, двоих взяли в плен; уничтожили БМП, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", восемь артиллерийских орудий, два противотанковых ракетных комплекса, один дрон камикадзе и два полевых состава с боеприпасами. Однако враг продолжает перекидывать силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать позиции. Между тем, его потери уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Так, по его словам, потери для армии РФ возле Бахмута невероятны, поскольку враг "положил" своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, ВСУ и дальше освобождают метр за метром.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", — рассказал Череватый.

Напомним, на отдельных участках Запорожской и Донецкой областей за последние 48 часов наблюдается обострение боевых действий между ВСУ и оккупационной армией РФ.

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