Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"РФ перекидывает силы": Череватый о потерях оккупантов на Бахмутском направлении

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1426
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"РФ перекидывает силы": Череватый о потерях оккупантов на Бахмутском направлении

Сергей Череватый рассказал о потерях окупантов возле Бахмута. / Фото: Associated Press

Сергей Череватый рассказал о боях возле Бахмута в Донецкой области.

Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили на Бахмутском направлении 73 оккупанта, 147 – ранили, двоих взяли в плен; уничтожили БМП, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", восемь артиллерийских орудий, два противотанковых ракетных комплекса, один дрон камикадзе и два полевых состава с боеприпасами. Однако враг продолжает перекидывать силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать позиции. Между тем, его потери уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Так, по его словам, потери для армии РФ возле Бахмута невероятны, поскольку враг "положил" своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, ВСУ и дальше освобождают метр за метром.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", — рассказал Череватый.

Напомним, на отдельных участках Запорожской и Донецкой областей за последние 48 часов наблюдается обострение боевых действий между ВСУ и оккупационной армией РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1426
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация