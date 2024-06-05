РФ перемещает на границу с Харьковщиной новые подразделения: происходящее в регионе

Российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление, на границу с Украиной новые подразделения, в том числе мотострелковые, для поддержки штурмов. Ведь на этом участке фронта захватчики на протяжении последних недель понесли большие потери.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержки попыток наступательных действий, а также для содержания занимаемых участков", — рассказал он.

В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

По словам Музычука, армия РФ пытается наступать в направлении Липцев, чтобы вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, оккупанты ведут наступательные действия по направлениям населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

Для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и совмещают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю более 100.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете заявили, что российские оккупанты продвинулись возле Волчанска на Харьковщине. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

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