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"РФ перемещает наиболее боеспособные части с Херсонщины": Маляр о цели подрыва Каховской ГЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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1475
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"РФ перемещает наиболее боеспособные части с Херсонщины": Маляр о цели подрыва Каховской ГЭС

В Минобороны назвали цель подрыва Каховской ГЭС / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины.

Армия РФ перемещает свои наиболее боеспособные части из Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты и воздушно-десантных войсках.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, цель подрыва Каховской ГЭС россиянами становится очевидной.

"Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление по разным направлениям, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ", — отметила Маляр.

В Минобороны говорят, что подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

"Также разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым предотвратить освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", — резюмировала Анна Маляр.

Добавим, накануне в Минобороны намекнули хорошие новости на поле боя для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1475
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