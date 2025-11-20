РФ перерезает логистику ВСУ, чтобы ослабить оборону "большого и важного города": DeepState

Война. / © Associated Press

Реклама

После захвата Ровнополья в Запорожской области оккупационная армия РФ движется на северные окраины в сторону Гуляйполя. Россияне пытаются выйти в тылы позициям ВСУ, расположенным в Зеленой Роще и Красном.

Об этом сообщил аналитик ресурса DeepState Роман Погорелый на YouTube-канале команды.

Отмечается, что российские войска продвинулись к дороге на Зеленую Рощу из Гуляйполя. Именно на этом участке фронта они охотятся за логистикой ВСУ.

Реклама

Оккупанты двигаются с востока в лоб на позиции ВСУ в Зеленой Гае и уже заходят в деревню. Державшие там оборону бойцы ВСУ говорят, что давление армии РФ существенно увеличилось. Технику россияне не применяют, продвигаются силами пехоты, поддерживаемой дронами и другими способами поражения.

Оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ на отрезке Прилуки, Варваровка, Зеленое, Затишье, чтобы обойти Гуляйполе и увеличить свое огневое влияние, чтобы ослабить оборону города.

Погоревший подвергает сомнению заявления относительно района Гуляйполя о том, что "там все стабилизировалось, удалось остановить". По его мнению, россияне не остановились, а опрокинули силы на другую точку.

"Если мы говорили там о Ровнополье, то сейчас они переключаются на Зеленую Рощу. Пока трудно взять под контроль эту ситуацию, особенно когда ухудшается и ломается логистика. Поэтому, скорее всего, в будущем изменения на карте там также будут фиксироваться", – отмечает Погорелый.

Реклама

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что Гуляйполе может постигнуть судьба Мирнограда и Покровска. Опасность для города в Запорожье еще больше возрастет, если россияне оккупируют Ровнополье, тогда захватчикам станет легче обстреливать Гуляйполе из дронов и артиллерии, ведь город расположен в низине.