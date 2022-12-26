РФ перешла к новой оборонной тактике – в британской разведке объяснили, сработает ли она

В британской разведке рассказали о новой оборонной тактике России с помощью минных полей.

Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике с помощью минных полей. Но они могут быть эффективными, только если прикрыты наблюдением и огнем. С октября российские силы в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, выходящих за пределы установок российской военной доктрины.

"Минные поля являются эффективным препятствием для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", — говорится в сообщении.

Боевые действия на фронте

В Кремле предлагают создать центры подготовки военных по всей стране по примеру Чечни. Там верят, что такой метод подготовки бойцов поможет им "быстрее выиграть".

По мнению военного Андрея Крищенко, оккупантам дали новый срок на захват Бахмута – до 1 января.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ближайший период коренных изменений на фронте не будет.

Также, по его словам, у России ракеты всего на 2-3 массированных атаки.

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