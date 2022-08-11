РФ перешла к откровенному ядерному шантажу: Зеленский о ситуации на Запорожской АЭС

По словам президента, ситуация вокруг Запорожской АЭС – это одно из величайших преступлений государства-террориста.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которую захватили россияне и угрожают сорвать.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 11 августа.
Зеленский призвал международное сообщество более решительно противодействовать агрессии РФ, ведь страна-агрессорка перешла к откровенному ядерному шантажу.
"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС — это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС", — сказал он.
Президент подчеркнул: Россия в очередной раз "пробила дно" в мировой истории терроризма.
"Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами", – говорит глава государства.
Зеленский пояснил, что только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над станцией гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы.
Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.
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