РФ перешла к откровенному ядерному шантажу: Зеленский о ситуации на Запорожской АЭС

По словам президента, ситуация вокруг Запорожской АЭС – это одно из величайших преступлений государства-террориста.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которую захватили россияне и угрожают сорвать.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 11 августа.

Зеленский призвал международное сообщество более решительно противодействовать агрессии РФ, ведь страна-агрессорка перешла к откровенному ядерному шантажу.

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"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС — это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС", — сказал он.

Президент подчеркнул: Россия в очередной раз "пробила дно" в мировой истории терроризма.

"Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами", – говорит глава государства.

Зеленский пояснил, что только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над станцией гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы.

Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

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