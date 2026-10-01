РФ перешла «красную линию»: атака на Южный мост изменила правила игры - политолог

Южный мост в Киеве / © Блок Юлії Тимошенко

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Удар по Южному мосту в Киеве может свидетельствовать об изменении российской тактики и фактическом выходе за одну из негласных красных линий войны.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

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По его словам, в последнее время якобы действовало неформальное правило: Украина не наносит удары по Крымскому мосту, а Россия — по мостам через Днепр.

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"Сегодня эта договоренность нарушена", - заявил Денисенко.

Он предполагает, что Москва могла изменить подход из-за появления реактивных «Шахедов». По мнению политолога, Россия может проверять, способны ли такие дроны серией точечных ударов нанести мосту достаточные повреждения, чтобы временно вывести его из эксплуатации.

«Мост довольно сильная конструкция, и одним ударом его не снести. Но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут иметь эффект. Сейчас россияне начали этот "эксперимент"», - отметил он.

Что это может означать для Крымского моста

Денисенко считает, что Кремль осознает возможность ответа Украины ударами по Крымскому мосту. В то же время, по его мнению, этот объект уже не имеет для российских властей такого символического значения, как в начале полномасштабной войны.

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Политолог также предполагает, что Москва рассчитывает на сдержанность Украины из-за позиции Вашингтона по ударам по российской нефтяной инфраструктуре.

По его словам, в этой ситуации Киеву следует усиливать переговорное давление на США и добиваться того, чтобы Вашингтон влиял на Россию.

Отдельно Денисенко обратил внимание на дату атаки. По его мнению, удар по мосту именно в День защитников и защитниц Украины мог быть избран российской стороной намеренно.

Что известно об атаке на Южный мост

1 октября российские беспилотники атаковали Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, зафиксировали два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.

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Из-за взрывной волны в салон поезда из-за вентиляции попала пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. После атаки движение метро и наземного общественного транспорта через мост временно приостановлено для проверки конструкций.

Впоследствии специалисты «Киевавтодормоста» не обнаружили критических повреждений сооружения, поэтому движение автобусов №22 и №91 возобновили по обычным маршрутам.

В то же время, проверка конструкций метрополитена продолжилась, поэтому поезда зеленой линии через Южный мост пока не курсировали. Движение метро организовали отдельно на участках «Сырец» – «Выдубичи» и «Осокорки» – «Красный хутор».

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