РФ перейдет в наступление во второй половине 2024-го: эксперт назвал главные направления

По словам эксперта, на вторую половину 2024 года россияне планируют устроить как минимум две наступательные операции – на Часов Яр и Купянск.

Российские оккупанты готовятся к масштабным действиям на фронте и могут пойти в наступление во второй половине 2024 года.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Эспрессо".

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"Если говорить о возможностях российских оккупационных войск, то в течение 2024 года они действительно планируют перейти в наступление. Вероятно, во второй половине года. То, что мы сегодня можем наблюдать у Часового Яра, еще не пик их наступательных возможностей", – говорит Коваленко.

По его мнению, на вторую половину 2024 года россияне планируют устроить как минимум две наступательные операции – на Часов Яр и Купянск. Второстепенной целью для них будет линия от Марьинки на Угледар. Также враг попытается продвигаться в Запорожской области. В частности, в районе Роботино.

Эксперт пояснил, что сейчас оккупанты пытаются создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского на Бахмутском направлении.

"Сегодня оккупанты возле Часового Яра пытаются сформировать условия для большого наступления. В частности, захват Ивановского, Богдановки, Клищиевки и Андреевки. Особенно это касается Клищиевки и Андреевки, ведь таким образом они пытаются создать для себя буфер безопасности для своего южного фланга из Ивановского", – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. Также он сообщил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что столица может снова стать целью сухопутных войск России.

ТСН.ua собрал все, что известно о вероятной подготовке армии РФ к новому нападению.

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