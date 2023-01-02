РФ планирует длительную атаку "шахидами": Зеленский предупредил о беспокойных ночах

Президент предупредил о новой атаке "шахидов", которую запланировала Россия.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами".
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 января.
"С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти", – сказал Зеленский.
Президент предупредил, что "на этих неделях ночи могут быть довольно неспокойными". По его словам, Россия планирует новую длительную атаку иранскими "шахидами".
"Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные", – заверил глава государства.
"Шахидный" терроризм РФ: оккупанты усилили атаки беспилотниками
Напомним, 31 декабря, в канун Нового года, оккупанты снова атаковали Киев. Взрывы раздались в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском. Погиб один человек.
В новогоднюю ночь во время тревоги в Киеве снова раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели.
Ночь на 2 января 2023 года оказалась также беспокойной из-за очередной российской атаки. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ракетами и иранскими дронами. Так, взрывы раздавались на Киевщине и в столице. В Киеве взрыв произошел в Деснянском районе. Обломками повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Ранен 19-летний парень.
В результате ночной атаки 2 января в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частные дома.