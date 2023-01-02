РФ планирует длительную атаку "шахидами": Зеленский предупредил о беспокойных ночах

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами".

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 января.

"С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти", – сказал Зеленский.

Президент предупредил, что "на этих неделях ночи могут быть довольно неспокойными". По его словам, Россия планирует новую длительную атаку иранскими "шахидами".

"Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные", – заверил глава государства.