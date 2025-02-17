РФ планирует изготовить 75 тысяч КАБов: какие еще новые вызовы для фронта – отчет британских экспертов

По информации RUSI, в 2025 году Россия планирует изготовить 75 тысяч управляемых авиабомб с модулями УМПК.

Британская аналитическая организация RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований) опубликовала новый доклад, посвященный обстановке на фронте.

Главные моменты из отчета RUSI собрал Defense Express.

Этот отчет основан на полевых исследованиях, проведенных в Украине в ноябре 2024 года и январе 2025 года. Авторы доклада посетили две десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты, механизированную бригаду, егерскую бригаду и десантно-штурмовые подразделения на Донецком и Сумском направлениях.

В частности, в 2025 году Россия планирует изготовить 75 тысяч управляемых авиабомб с модулями УМПК. Соответственно, это увеличит и без того адское давление на наши позиции.

Проблема дронов

Еще одной угрозой для наших военных остаются вражеские FPV-дроны. Из-за этого, например, танки и бронетехинку военные не держат ближе, чем в 3 километрах от линии фронта.

По последним данным, беспилотники могут обеспечить разведку на глубину обычно от 3 до 15 км от линии фронта, в отдельных случаях дальность полета может достигать 40 км.

Однако аналитики обращают внимание, что точность и своевременность ведения разведки с помощью дронов на самом деле зависит не столько от технических характеристик, сколько от уровня квалификации командиров на местах.

На дроны приходится минимум 70% уничтоженных вражеских целей. И это учитывая тот факт, что до 60-80% беспилотников могут просто выйти из строя в процессе выполнения задания, ничего так и не уничтожив.

Артиллерия

В отчете обратили внимание, что иногда управляемые 155-мм снаряды могут быть более эффективным средством уничтожения вражеской бронетехники, чем дроны. В докладе упоминается эпизод, когда украинская артиллерия за 2 минуты боя уничтожила сразу 3 вражеских танка, использовав всего пять снарядов BONUS.

В общем из-за массированного использования дронов, применение артиллерии на фронте теперь затруднено. В частности, стала усложнена логистика в поставках снарядов. Это может создавать ситуацию ситуативного дефицита снарядов на позициях.

Иногда наоборот возникают ситуации, когда снарядов достаточно, но не хватает метательных зарядов, и поэтому стрельбу вести также невозможно.

Еще одна проблема – защита артсистем от попаданий беспилотников. При попадании необходимо проводить досрочную замену стволов, которые сейчас являются дефицитным ресурсом.

Ранее сообщалось, что дроны 47-й бригады разгромили элитную колонну морпехов РФ, ехавших с красными флагами.

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