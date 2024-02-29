РФ планирует наступление к реке Оскол и Купянску: в ВСУ сообщили, где сейчас давит враг

Оккупанты 13 раз применяли авиацию для ударов УАБами в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Ситуация напряженная.

Российские войска пытаются выбить себе плацларм для развития дальнейшего наступления к барьерным рубежам, таким как река Оскол и Купянск. Враг перебрасывает основные силы и резервы, пытается найти щель в украинской обороне.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица", капитан Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона 29 февраля.

Ситуация в зоне ОСГВ "Хортица"

"Враг продолжает давить в районе Синьковки, также в направлении Тернов, Северска с попыткой развить свой наступательный потенциал и выбить себе плацларм для развития дальнейшего наступления к барьерным рубежам, таким как река Оскол и Купянск. Он остается одной из ключевых задач противника на этом направлении. Туда перебрасываются основные силы и резервы, и пытаются найти щель в нашей обороне", – рассказал Евлаш.

Также читайте Наступление РФ на всей линии фронта: куда дальше двинется враг и какие города под угрозой

Он также проинформировал, что за сутки захватчики более 800 раз обстреляли позиции ВСУ с разных видов оружия. Произошло 17 боевых столкновений.

Оккупанты 13 раз применяли авиацию. Один раз – вертолет Ми-8, 12 раз – истребители Су-34 и Су-35. Каждый из самолетов каждый раз пытался ударить по позициям ВСУ двумя-тремя УАБами.

Читайте главные новости дня:

Во время жестких боевых действий враг потерял убитыми и ранеными 343 бойца и 73 образца вооружения и военной техники.

"Ситуация остается напряженной, однако наши защитники, наше руководство делают все возможное, чтобы остановить врага и не дать ему продвинуться дальше", — отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Напомним, днем ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российские войска в ближайшее время постараются захватить поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.

Читайте также: