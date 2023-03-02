РФ планирует перейти в наступление на новых направлениях, а в РБ продолжается оборудование позиций: главное со сводки Генштаба

На отдельных участках на юге российские оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление. Тем временем продолжают атаковать позиции ВСУ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 марта.

"В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожье. В результате террористического акта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения. Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области", - говорится в отчете.

Что происходит на фронте

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного на Донетчине. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15-ти населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времовка Донецкой области, Зализничное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

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Какая ситуация вблизи границы с Беларусью

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15-ти населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелеча.

Оккупационные власти усиливают фильтрационные мероприятия на юге

Согласно сообщениям Генштаба, враг усилил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители фсб. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

В ответ украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов противника.

Напомним, в Офисе президента рассказали о тактике россиян на фронте. Так, российское руководство, бросившее оккупантов на войну против Украины, не считает потери своей армии на фронте и оставляет раненых. Для РФ живая сила, свои же солдаты – самая дешевая валюта.

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