РФ планирует получить от Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна — Воздушные силы

Противовоздушная оборона Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитым ракетам, летящим по баллистической траектории. Юрий Игнат отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет, против которых украинская противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Игнат напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитым ракетам, летящим по баллистической траектории. Он отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее — Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика в России есть и в виде тех же ракет "Кинжал". Это фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х -22… и ракеты С-300 С-400 – зенитные ракеты, бьющие по баллистической траектории", — объяснил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что это на сегодняшний день одни из основных вызовов и угроз.

"Можно уничтожать их (установки – ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T. Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", — подытожил он.

Напомним, в Иране несколько крупных военных объектов были атакованы беспилотниками-камикадзе. По неофициальным данным, взрывы прогремели, в частности, на заводе по производству беспилотников Shahed и нефтеперерабатывающем предприятии.

Ответственность за атаки не взяла на себя ни одна организация или страна. Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы. Израильские официальные лица данную информацию не комментируют.

Между тем, как отмечают эксперты, взрывы стали помощью для Украины от "неизвестных союзников", поскольку теперь Ирану будет сложнее поставлять дроны Shahed в Россию.

Новое оружие для ВСУ: Украина получит системы ПВО Patriot и бронированные машины

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