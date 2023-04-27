РФ планирует "тихо" завербовать на войну еще 400 тыс. россиян — The Washington Post

Кремль планирует "тихо" завербовать в 2023 году на войну с Украиной более 400 тысяч россиян. В основном это будут контрактники из малообеспеченных семей.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки, слитые в Сеть Джеком Тейшейрой.

Численность армии РФ

По оценкам западной разведки, Россия, начав вторжение в феврале 2022 года, имела армию численностью около 150 тысяч человек.

Во время мобилизации минувшей осенью было призвано более 300 тыс. человек, и еще примерно 50 тыс. были завербованы в составе ЧВК "Вагнер", включая осужденных.

Западным разведкам неизвестно количество мужчин, принудительно призванных россиянами на оккупированных территориях, а также количество малых добровольческих подразделений.

Россия публично не обнародовала сколько военных она отправила в Украину или потеряла там. Но разные оценки показывают, что около половины из примерно 500 тыс. военнослужащих, развернутых или призванных за последние 15 месяцев, остаются готовыми к бою.

"Тихая" мобилизация

В статье отметили, что дополнительная мобилизация может еще больше оттолкнуть общественность от Путина. По этой причине в Кремле решили привлечь региональных губернаторов к призывным кампаниям, а также продолжать вербовку заключенных. Также в РФ и дальше будут давить на солдат срочной службы, чтобы они подписывали контракты.

Помимо цели завербовать 400 тыс. человек для войны в этом году, официальные лица министерства обороны России "уведомили о поддерживаемом Путиным планом" набрать более 415 тыс. военнослужащих по контракту в 2023 году.

Эта цифра, вероятно, является частью публично объявленного плана министра обороны России Сергея Шойгу увеличить Вооруженные силы РФ до 1,5 миллиона вместо нынешних 1,15 миллиона к 2026 году.

В РФ сами толком не знают количество потерь

Согласно обнародованным документам, по оценкам Соединенных Штатов, Россия понесла от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе до 43 000 убитых.

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По информации издания, внутренние спецслужбы РФ даже между собой не сообщают достоверную информацию о российских потерях.

В одном из документов в конце февраля в ФСБ подвергли сомнению внутренние военные оценки, утверждая, что они не учитывают гибель солдат, воевавших в нерегулярных формированиях.

"Фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000", — было указано в документе ЦРУ, который ссылался на данные ФСБ.

Отмечается, что из 415 тысяч контрактников:

"300 000 будут служить в резерве,

115 000 сформируют новые подразделения или пополнят недоукомплектованные части исходя из текущих оценок, что российские войска в Украине имеют дефицит в 50 000 боевых и 40 000 резервных военнослужащих".

Ранее The Washington Post писали, что РФ сможет финансировать войну в Украине как минимум еще год.

Также в издании сообщалось, что Украина 24 февраля этого года готовила удары по Москве, но отменила их по просьбе США.

Напомним, ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации из Пентагона.

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