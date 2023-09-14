РФ планирует увеличить ракетные удары с моря: спускает на воду новый корабль Адмирал Нахимов

В РФ уверяют, что факт физического пуска реакторов на крейсере будет означать начало полномасштабных испытаний.

На ремонт корабля "Адмирал Нахимов", анонсированного как фрегат, способный на пуски десятков ракет "Оникс", "Циркон" и "Калибр", реактор которого еще не проверен, Россия потеряла 5 млрд долл.

Об этом пишет издание Defense Express.

Как отмечается, российские пропагандисты заявили, что кораблестроительное предприятие Севмаш, на котором крейсер длительное время проходит ремонт, в ноябре 2023 года хочет провести физический пуск двух реакторных силовых установках на атомном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М.

В РФ уверяют, что факт физического пуска реакторов на крейсере будет означать начало полномасштабных испытаний, которые позволят, в частности, "сделать выводы относительно функциональности всей ядерной энергетической установки".

Во время этих испытаний россияне проверят, можно ли вообще на этом корабле запустить реактор и вывести его в море. После чего будет возможным планировать вероятный ввод в строй "Адмирала Нахимова" как флагмана Северного флота вместо крейсера "Петр Великий", который должен идти на металлолом.

Как отмечает издание, по состоянию на август 2023 года те же пропагандистские издания фиксировали, что на продолжающийся еще с 1997 года перманентный ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" уже потрачено более 200 млрд руб. - это примерно 5 миллиардов долларов.

"Для сравнения - для США дешевле обошлось даже построение революционного эсминца USS Zumwalt, стоившего "всего" 4,4 миллиарда долларов, а новый эсминец класса Arleigh Burke может стоить вообще в 2-3 раза дешевле, чем россияне уже потратили на ремонт и модернизацию "Адмирала Нахимова", – отмечается в сообщении.

Напомним, что удар по Севастополю вызвал истерику у пропагандистов.