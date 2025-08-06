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РФ планирует воевать 2026 года: от чего зависит завершение войны — мнение эксперта
По словам военного обозревателя, РФ планирует на фронте весенне-летнюю кампанию 2026 года.
Новые заявления из США и России свидетельствуют, что Путину, вероятно, снова удалось обмануть Трампа и затянуть время.
Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников.
«Приветствую всех, мы в начале нового марафонского забега… Предыдущий забег закончился в мае. Завершился ничем. Так будет и в этот раз», — пишет эксперт.
Он не верит, что Путин будет готов серьезно говорить о завершении войны даже ближе к концу года. Мирошников напомнил, что Россия готовится создать 10 новых дивизий, по 10-15 тыс. человек каждая.
«Просто так 10 новых дивизий (~100-150 тыс л/с) не готовят, еще и как раз к концу года. Считаю, что РФ ощущает силы и возможности зайти еще и в весенне-летнюю кампанию 2026 года. А там уже будут смотреть по итогам», — считает аналитик.
По его мнению, серьезно помешать этим планам может только нанесение врагу по меньшей мере оперативно-тактического поражения на определенном участке фронта. Однако Мирошников сомневается, что ВСУ смогут это сделать в ближайшие месяцы.
«Поэтому базовый сценарий остается неизменным — завершение войны зависит исключительно от желания РФ завершить то, что они и начали», — подытожил Мирошников.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня.
Президент США Дональд Трамп также заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.