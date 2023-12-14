РФ планирует воевать до 2026 года и хочет захватить Харьков и Днепр: мрачный прогноз BILD

Кремль не планирует ни одного перемирия, а стремится захватить новые территории Украины.
Россия планирует воевать в Украине до 2026 года и за это время рассчитывает захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.
Об этом пишет военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке со ссылкой на источник в разведке.
По информации журналиста, Путин ожидает понижения поддержки Украины Западом. Также он не исключает имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение по поводу "мирных намерений" России.
На самом деле, диктатор не планирует ни какого перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны в Украине.
Новый план Путина
- До конца 2024 установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.
- До конца 2026 года наступать дальше на запад в Днепр, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.
- На Херсонском направлении планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег Херсона или Одессы.
"Все восточные территории слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", – заявляет источник в разведке. По его данным, Кремль готов ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.
Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на данный момент у России нет планов вести войну в 2025 году.
Напомним, что в конце 2021 года издание BILD опубликовало карту с тремя направлениями наступления российских войск на Украину. Кроме десанта в Одессе, они оказались достоверными. Но, несмотря на мрачные прогнозы, Украине удалось выстоять благодаря мужеству наших защитников.
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