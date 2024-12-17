РФ планирует войти в Днепропетровскую область и захватить ее: ВСУ о возможных планах врага

По его словам, сейчас у россиян есть план захватить Великую Новоселку, которая откроет путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях.

Не исключено, что российские оккупанты в случае захвата всей территории Донецкой области имеют в своих планах мероприятие и в Днепропетровскую область.

Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, сейчас у россиян есть план захватить Великую Новоселку Донецкой области, которая находится вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями. В случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления по нескольким направлениям – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской области.

"Не исключено, что россияне имеют в своих планах мероприятие и в Днепропетровскую область — с целью давления на Украину или захвата в целом", — сказал Петренко.

Ранее военный журналист Богдан Мирошников предположил, что Великая Новоселка вместе с плацдармом может быть потеряна в течение 2-х следующих недель.

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