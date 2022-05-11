РФ планирует захватить Киев, центральную Украину и включить их в свой состав – Генштаб

Кремлевский режим до сих пор не отказался от своих безумных планов – захватить большинство территории Украины и присоединить их к составу РФ.
Россия не отказалась от планов захвата Киева, а также планирует в дальнейшем создать новое государственное образование на большинстве территории Украины и присоединить его в свой состав.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Вероятными последовательными действиями россиян Громов назвал:
- попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей,
- создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова,
- захват территории центральной Украины,
- овладение Киевом,
- инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил,
- создание нового государственного образования и включение его в состав России.
"Таким образом, противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это его мнения. На их мнения есть наше противодействие", — сказал он.
Ранее генерал Алексей Громов сообщил, что в случае захвата Донбасса Россия пойдет дальше.