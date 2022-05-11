Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ планирует захватить Киев, центральную Украину и включить их в свой состав – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
2426
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ планирует захватить Киев, центральную Украину и включить их в свой состав – Генштаб

Фото: скриншот с видео

Кремлевский режим до сих пор не отказался от своих безумных планов – захватить большинство территории Украины и присоединить их к составу РФ.

Россия не отказалась от планов захвата Киева, а также планирует в дальнейшем создать новое государственное образование на большинстве территории Украины и присоединить его в свой состав.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Вероятными последовательными действиями россиян Громов назвал:

  • попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей,
  • создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова,
  • захват территории центральной Украины,
  • овладение Киевом,
  • инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил,
  • создание нового государственного образования и включение его в состав России.

"Таким образом, противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это его мнения. На их мнения есть наше противодействие", — сказал он.

Ранее генерал Алексей Громов сообщил, что в случае захвата Донбасса Россия пойдет дальше.

Может ли Россия совершить химическую атаку в Украине

Может ли Россия совершить химическую атаку в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация