РФ планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»: что известно

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Фото иллюстративное / © Википедия

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Россия планирует «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», летящей на 10 тыс. км.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР).

«С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 намерено осуществить „учебно-боевой“ запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса „Ярс“, — говорится в сообщении.

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По информации разведки, запуск ракеты предписано произвести расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения РФ. Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Дальность полета этой трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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