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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95: когда может быть ракетный удар

Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Угроза массированного ракетного удара

Угроза массированного ракетного удара / © ТСН.ua

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о взлете как минимум двух бортов Ту-95мс с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.

Если вылет действительно боевой, то

  • пуски ракет примерно состоятся в ~2:00 — 3:00.

  • ракеты в воздушном пространстве Украины: ~03:00 — 04:00.

Как отмечает паблик «Николаевский Ванек», вылет вероятнее всего, боевой.

В паблике отмечают, что в районе Энгельса самолеты будут, скорее всего, примерно в 01:30 — 02:00 ночи.

  • Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 2:00 — 03:00.

  • Если пуски будут из района Каспийского моря, то ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 — 05:00.

UPD

Позже стало известно, что количество бортов Ту-95мс в воздухе увеличилось до 6.

Напомним, что сегодня поздно вечером РФ снова запустила рои «Шахедов» по Украине.

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