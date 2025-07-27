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РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95: когда может быть ракетный удар
Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о взлете как минимум двух бортов Ту-95мс с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.
Если вылет действительно боевой, то
пуски ракет примерно состоятся в ~2:00 — 3:00.
ракеты в воздушном пространстве Украины: ~03:00 — 04:00.
Как отмечает паблик «Николаевский Ванек», вылет вероятнее всего, боевой.
В паблике отмечают, что в районе Энгельса самолеты будут, скорее всего, примерно в 01:30 — 02:00 ночи.
Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 2:00 — 03:00.
Если пуски будут из района Каспийского моря, то ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 — 05:00.
UPD
Позже стало известно, что количество бортов Ту-95мс в воздухе увеличилось до 6.
Напомним, что сегодня поздно вечером РФ снова запустила рои «Шахедов» по Украине.