РФ подняла в небо Ту-95МС и Ту-160: бомбардировщики летят к пусковым рубежам
Украину может ожидать вторая волна массированного обстрела.
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, направляющиеся к потенциальным рубежам запуска крылатых ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По их данным, вечером 13 мая с дальневосточного аэродрома «Украинка» вылетели стратегические бомбардировщики Ту-160.
Впоследствии также появилась информация о взлете бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».
Сообщается, что самолеты взяли курс в направлении потенциальных пусковых рубежей крылатых ракет.
Мониторы указывают, что если пуски будут производиться из района города Энгельс, то ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются около 03:30 — 04:30. Если пуски будут совершены с Каспийского моря, то ракеты ожидаются в 05:00 – 06:00.
Накануне советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов заявлял, что массированный налет беспилотников 13 мая может являться лишь частью более масштабной атаки.
По его словам, существует вероятность новой волны массированного удара по Украине с применением ракетного вооружения.
Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах .
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия совершила первый пуск своих ракет вечером, 13 мая .