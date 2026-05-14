РФ подняла в небо Ту-95МС и Ту-160: бомбардировщики летят к пусковым рубежам

Бомбардировщик Ту-95МС

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, направляющиеся к потенциальным рубежам запуска крылатых ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По их данным, вечером 13 мая с дальневосточного аэродрома «Украинка» вылетели стратегические бомбардировщики Ту-160.

Впоследствии также появилась информация о взлете бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

Сообщается, что самолеты взяли курс в направлении потенциальных пусковых рубежей крылатых ракет.

Мониторы указывают, что если пуски будут производиться из района города Энгельс, то ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются около 03:30 — 04:30. Если пуски будут совершены с Каспийского моря, то ракеты ожидаются в 05:00 – 06:00.

Накануне советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов заявлял, что массированный налет беспилотников 13 мая может являться лишь частью более масштабной атаки.

По его словам, существует вероятность новой волны массированного удара по Украине с применением ракетного вооружения.

Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах .

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия совершила первый пуск своих ракет вечером, 13 мая .

