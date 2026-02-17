ТСН в социальных сетях

Война
387
1 мин

РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики: когда возможна ракетная угроза — мониторы

С аэродрома «Оленья» в РФ зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков — мониторинговые каналы предупреждают о возможной ракетной опасности утром.

Елена Кузьмич
Ту-95

Мониторинговые сообщества сообщают о взлете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС, а также предположительно Ту-160 с аэродрома «Оленья» на территории РФ.

По предварительным данным, в воздух могли подняться не менее трех бортов Ту-95МС. Информация о точном количестве самолетов уточняется.

Аналитики отмечают, что в случае боевого вылета ориентировочное время возможных пусков ракет около 4:30–5:30. Соответственно, ракеты в воздушном пространстве Украины могут появиться примерно между 5:30 и 6:30.

Официального подтверждения о боевом применении по состоянию на данный момент нет.

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов : сообщают об атаке "добрых дронов": мост перекрыт

387
