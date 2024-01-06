РФ подтягивает десантников и морскую пехоту: Гуменюк рассказала о боях на Херсонщине

Оккупационная армия России меняет свои подразделения на левом берегу Херсонской области. У оккупантов возникла существенная раздор среди личного состава – враг подтягивает туда десантников и морскую пехоту.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Видим очень суетливую замену подразделений, очень существенный раздор среди личного состава. Сейчас возникла необходимость у врага усиливать южное направление, приднепрское, как они называют. На этом участке штурмовые действия им нужно продолжать, а в войске нет слаженности. Они подтягивают сюда десантников и морскую пехоту, чувствуют, что не справились те, кого бросали до этого на "мясные штурмы", – рассказала она.

По ее словам, в Херсонской области происходит определенное усиление в штурмовых действиях при поддержке бронетехники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг усиливается на Юге Украины после успешных действий ВСУ в оккупированном Крыму - Гуменюк

"Определенный период времени враг ее не использовал, потому что массово терял. Очевидно, что подтянули определенный резерв, поэтому штурмовые действия сейчас происходят с поддержкой бронетехники. Тем не менее, наши позиции на левом берегу остаются постоянными. Нам удается отбивать штурмы. За прошедшие сутки их было более 10. Продолжаем работу по расширению плацдарма", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, Гуменюк рассказала о результатах атаки ВСУ по Севастополю.

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