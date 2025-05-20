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РФ подтягивает элитные подразделения: военный сообщил о боях за город в Донецкой области
Украинские военные удерживают город, несмотря на атаки российской армии.
Армия РФ нарастила наступательный потенциал для штурмов города Часов Яр в Донецкой области. Враг подтягивает в город довольно элитные подразделения.
Об этом рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Суспільного".
По его словам, россияне увеличили количество мототехники для атак в городской застройке. В частности, военные страны-агрессорки проводят лобовые атаки, а также штурмуют на флангах обороны города.
"Туда летит все что может: и огромное количество дронов, в частности, "Молния". Разрушают каждый дом, до которого могут дотянуться, потому что военной стратегией, военным искусством, они выполнить свою задачу не могут", - говорит военный.
В свою очередь, Силам обороны Украины удается отбивать атаки оккупантов и удерживали Часов Яр благодаря слаженной работе.
Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал о том, что россияне двигаются к важному городу на Донетчине – Константиновке. По его словам, сейчас ситуация у Торецка напоминает Покровское направление.
Заметим, что ранее военный эксперт Иван Ступак заявлял о "провалах" ВСУ на фронте. В частности, в направлении той же Константиновки. В последнюю неделю оккупационные войска имеют значительное продвижение в Донецкой области.