РФ подтягивает элитные подразделения: военный сообщил о боях за город в Донецкой области

Часов Яр.

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Армия РФ нарастила наступательный потенциал для штурмов города Часов Яр в Донецкой области. Враг подтягивает в город довольно элитные подразделения.

Об этом рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Суспільного".

По его словам, россияне увеличили количество мототехники для атак в городской застройке. В частности, военные страны-агрессорки проводят лобовые атаки, а также штурмуют на флангах обороны города.

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"Туда летит все что может: и огромное количество дронов, в частности, "Молния". Разрушают каждый дом, до которого могут дотянуться, потому что военной стратегией, военным искусством, они выполнить свою задачу не могут", - говорит военный.

В свою очередь, Силам обороны Украины удается отбивать атаки оккупантов и удерживали Часов Яр благодаря слаженной работе.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал о том, что россияне двигаются к важному городу на Донетчине – Константиновке. По его словам, сейчас ситуация у Торецка напоминает Покровское направление.

Заметим, что ранее военный эксперт Иван Ступак заявлял о "провалах" ВСУ на фронте. В частности, в направлении той же Константиновки. В последнюю неделю оккупационные войска имеют значительное продвижение в Донецкой области.

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Дата публикации 15:31, 19.05.25 Количество просмотров 59 Самая массовая атака на Киевщину! Дома не восстановить!