Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ подтянула свежие силы: военный о планах оккупантов на Бахмутском направлении

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ подтянула свежие силы: военный о планах оккупантов на Бахмутском направлении

Вид разрушений в Бахмуте зафиксировал оператор дрона 93-й ОМБр "Холодный Яр" / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Командир подразделения бригады "Рубеж" рассказал, где именно россияне активнее всего атакуют на Бахмутском направлении.

Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек на линии фронта.

Об этом рассказал командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин, передает "Эспрессо".

По его словам, на Бахмутском направлении "горячо" вблизи населенного пункта Богдановка, где противник подошел к окрестностям населенного пункта и закрепился там. Однако Сидорин заверил, что населенный пункт находится под контролем сил обороны Украины.

Также россияне подтянули свежие подразделения, чтобы продвинуться в населенный пункт Ивановское.

"Но за последнюю неделю враг не имел успеха на данном направлении", – заверил он.

Командир отметил, что на Бахмутском направлении уменьшилась активность вражеской авиации, но значительно увеличилось применение артиллерии и ударных дронов со стороны россиян.

"На направлении Клищиевки и Андреевки противник тоже не имел успеха. В течение недели линия фронта остается на месте. Захватчики пытаются по направлению Курдюмовки проводить штурмовые действия, чтобы вытеснить наши подразделения за железную дорогу, но успеха не имеют. Противник понес потери, и ждет новых подразделений", – подытожил Сидорин.

Бахмут и окрестности на карте / © Deepstatemap
Бахмут и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
432
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация