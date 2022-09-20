"РФ погрузилась в шизофренический экстаз": эксперт предупредил о подготовке новой операции против Украины

Россияне не прекращают попыток воспрепятствовать предоставлению оружия Украине от стран-партнеров. Для этого они дискредитируют Украину лживыми заявлениями.

Еще до полномасштабного вторжения 24 февраля Россия развернула масштабную информационно психологическую операцию, чтобы приостановить поставки оружия в Украину.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

Он отметил, что в рамках информационно-психологической операции кремлевская пропаганда распространяла фейки о том, что якобы украинские военные "продают на черном рынке ПТРК Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger".

"После полномасштабного вторжения, когда Украина начала получать военную технику, российские пропагандисты и вовсе погрузились в шизофренический экстаз, сообщая о том, что ВСУ продают на черном рынке САУ Caesar и даже M142 HIMARS. При этом российские военные у них эти образцы техники купили и приступили к изучению", – сказал Коваленко.

Эксперт отмечает, что никакого доказательства такому обороту оружия на черном рынке не было представлено. В то же время предоставление оружия Украине от западных партнеров продолжилось.

"Похоже, в среде российских пропагандистов поняли, что бить нужно точечно и менее размашисто. Бить, так сказать, одновременно и скромнее, и нагло. А потому сейчас готовится новая ИПСО против Украины волнового характера — то есть будет иметь эффект волны. Согласно информации, сейчас россияне активизировали ряд своих агентов влияния в Европе из числа политических деятелей, занимающих должности в ряде международных организаций, чтобы использовать площадку одной из этих международных организаций в целях дискредитации Украины. Пользуясь узнаваемым брендом известной организации, российские агенты влияния должны будут провести ряд мероприятий, посвященных теме неконтролируемого обращения огнестрельного оружия в Украине и угроз от этого процесса европейскому сообществу", – добавил он.

Напомним, российская пропаганда готовит очередную ложь о якобы продаже западного оружия на черном рынке.

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