РФ положила больше людей, чем за Вторую чеченскую войну: какие потери врага под Покровском за январь

Противник отчаянно пытается добиться желаемого, впрочем тщетно.
По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под Покровском россияне там потеряли 7 тысяч человек безвозвратно и 15 тысяч в общей сложности. Это с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, во второй чеченской войне россияне потеряли 6 тысяч погибших.
Об этом в эфире "Мы Украина. Эксклюзив" сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем во время Второй чеченской войны", — подчеркнул он.
Россияне бросают все силы и резервы, чтобы пытаться охватить город.
"Если бы им удалось перерезать пути, ведущие в город, они могли бы говорить о каких-то достижениях, показать такую себе победу. Но сейчас им это не удается", — отметил Трегубов.
Сейчас они теряют там очень много личного состава и меньше техники, ведь меньше ее применяют. Враг пытается цепляться за маленькие селения к юго-западу от Покровска.
Ранее говорилось, что армия Российской Федерации на Покровском направлении действует ситуативно. То есть в Донецкой области пытаются продвинуться там, где появляется возможность
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