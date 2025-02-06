РФ положила больше людей, чем за Вторую чеченскую войну: какие потери врага под Покровском за январь

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под Покровском россияне там потеряли 7 тысяч человек безвозвратно и 15 тысяч в общей сложности. Это с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, во второй чеченской войне россияне потеряли 6 тысяч погибших.

Об этом в эфире "Мы Украина. Эксклюзив" сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем во время Второй чеченской войны", — подчеркнул он.

Россияне бросают все силы и резервы, чтобы пытаться охватить город.

"Если бы им удалось перерезать пути, ведущие в город, они могли бы говорить о каких-то достижениях, показать такую себе победу. Но сейчас им это не удается", — отметил Трегубов.

Сейчас они теряют там очень много личного состава и меньше техники, ведь меньше ее применяют. Враг пытается цепляться за маленькие селения к юго-западу от Покровска.

Ранее говорилось, что армия Российской Федерации на Покровском направлении действует ситуативно. То есть в Донецкой области пытаются продвинуться там, где появляется возможность

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