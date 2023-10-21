РФ получила первые партии снарядов от Северной Кореи – эксперт (фото)

Эксперт рассказал, что армия РФ получила на вооружение снаряды от Северной Кореи и показал фото.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что оккупационная армия России получила первые партии снарядов от Северной Кореи.

Об этом эксперт сообщил в своем Telegram и показал фото.

Так, по его словам, первые партии 152-мм и 122-мм для ствольной артиллерии уже поступили в распоряжение оккупационных войск РФ.

Получившие кафиры снаряды Северной Кореи / Фото: Александр Коваленко

Получившие кафиры снаряды Северной Кореи / Фото: Александр Коваленко

"Как они себя проявят, покажет время, поскольку, не смотря на идентичность калибров, у артиллерии КНДР есть своя небольшая специфика, заключающаяся в выплавке стволов и несколько иных технологических процессах производства снарядов", — отметил он.

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Коваленко также обратил внимание, что северокорейские снаряды, которые получила Россия, указывают на то, что это боеприпасы не новопроизведённые, а снятые с хранения.

"Что же, КНДР и, по факту, КНР, сделали свой выбор. Наблюдаем за тем, что в ближайшее время появится у Тайваня и каковы будут приняты решения в Сеуле", – отметил военный эксперт.

Напомним, у диктатора РФ Владимира Путина заявили, что "нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ".

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