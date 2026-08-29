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РФ получила приказ планировать наступление на Киев: у Зеленского раскрыли данные разведки
Украинский Генштаб разработал возможные варианты реагирования, обороны и противодействия планам Москвы.
Украинская разведка подтвердила, что военное руководство России получило задачу спланировать наступление на Киев и Чернигов. В то же время, создание наступательных группировок на этих направлениях не наблюдается.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами.
В то же время, он акцентировал: речь идет о планировании и подготовке возможных сценариев, а не о непосредственном начале наступательной операции оккупантов.
«Мы получали информацию от разведок, причем верифицированную из нескольких источников, что военное руководство вооруженных сил РФ получило задачу от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова», — заявил Палиса.
По его словам, Генеральный штаб ВСУ уже разработал потенциальные сценарии ответа, обороны и противодействия. При этом формирование наступательной группировки по этим направлениям пока не фиксируют.
Палиса также сообщил, что армия агрессора России до сих пор планирует создать так называемую «буферную зону в Харьковской и Сумской областях, частично в Черниговской области „на глубину до 20 км и с возможностью дальнейшего ее наращивания“.
«Увеличение этой буферной зоны связано в первую очередь с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов. Условно говоря, килзона растет, возможности беспилотников растут», — добавил Палиса.
Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что россияне пошли в наступление на сразу два города — восточнее Славянска и Константиновки.
Кроме того, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук заявил, что РФ может усилить наступление в ближайшие недели. В частности, из-за накопления захватчиками техники и возможное использование механизированной компоненты.