ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
389
Время на прочтение
2 мин

РФ получила приказ планировать наступление на Киев: у Зеленского раскрыли данные разведки

Украинский Генштаб разработал возможные варианты реагирования, обороны и противодействия планам Москвы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Наступление РФ.

Наступление РФ.

Украинская разведка подтвердила, что военное руководство России получило задачу спланировать наступление на Киев и Чернигов. В то же время, создание наступательных группировок на этих направлениях не наблюдается.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами.

В то же время, он акцентировал: речь идет о планировании и подготовке возможных сценариев, а не о непосредственном начале наступательной операции оккупантов.

«Мы получали информацию от разведок, причем верифицированную из нескольких источников, что военное руководство вооруженных сил РФ получило задачу от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова», — заявил Палиса.

По его словам, Генеральный штаб ВСУ уже разработал потенциальные сценарии ответа, обороны и противодействия. При этом формирование наступательной группировки по этим направлениям пока не фиксируют.

Палиса также сообщил, что армия агрессора России до сих пор планирует создать так называемую «буферную зону в Харьковской и Сумской областях, частично в Черниговской области „на глубину до 20 км и с возможностью дальнейшего ее наращивания“.

«Увеличение этой буферной зоны связано в первую очередь с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов. Условно говоря, килзона растет, возможности беспилотников растут», — добавил Палиса.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что россияне пошли в наступление на сразу два города восточнее Славянска и Константиновки.

Кроме того, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук заявил, что РФ может усилить наступление в ближайшие недели. В частности, из-за накопления захватчиками техники и возможное использование механизированной компоненты.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie