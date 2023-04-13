РФ получит новых союзников: экстрасенс сделал прогноз о роли Турции в войне

С этой утечки появился такой вброс, что ППК "Вагнер" якобы пытался купить оружие у Турции.

Действительно ли в России появятся новые каналы поставки оружия среди стран, которые выражают нейтралитет или пытаются быть посредниками в урегулировании военного конфликта, об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua экстрасенс Роман Завидовский.

“Угрозы для нас достаточно высоки. То есть, кто-то может появиться и тайно помогать России. Ситуация небезопасна. Тайные союзники могут быть среди тех стран, которые либо призывают к миру и мирным переговорам, либо вроде бы сохраняют нейтралитет. Скрытые угрозы есть. Разговоры по Турции могут вестись, однако к действиям они не перейдут”, — рассказал экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что контрнаступление ВСУ может положительно повлиять на ход войны и оттолкнуть оккупантов в состояние 23 февраля.

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