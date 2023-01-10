РФ понемногу перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины — Госпогранслужба

На смену этим подразделениям в Беларусь прибывают новые силы, которые будут участвовать в военных учениях.

В Беларуси пока не фиксируют перемещение российской техники и личного состава к украинской границе. Однако РФ продолжает перебрасывать свои войска из Беларуси на восток Украины.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

"Происходит перебрасывание очередных сил РФ на территорию Беларуси. Сейчас они анонсируют их обучение авиационной компоненты. В то же время те российские силы, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, Россия понемногу перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку", – сказал Демченко.

По его словам, Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные военные учения, нагнетая таким образом ситуацию. Таким образом, враг стремится сковать значительную часть украинских сил на северной границе и не допустить опрокидывания на другие направления.

В то же время в ГПСУ уверены, что пока сил врага в Беларуси, которые могли бы повторить прошлогоднее вторжение с севера, недостаточно.

"Сейчас сил и средств, создание такой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, не отмечает ни ГПСУ, ни подразделения разведки", – подытожил Демченко.

Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. Сегодня, 10 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что рассматриваются возможные варианты агрессии с Белорусью в ближайшие месяцы.

Между тем в Пентагоне не видят признаков вступления Беларуси в войну.