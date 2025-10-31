- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ понесла серьезные потери в сутки: детали от Генштаба
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ в Украине 31 октября достигли 1141830 человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 141 830 (+970) человек
танков — 11 310 (+5)
боевых бронированных машин — 23 519 (+5)
артиллерийских систем — 34 128 (+39)
РСЗО — 1 533 (+2)
средства ПВО — 1 233 (+1)
самолетов — 428
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 76355 (+648)
крылатые ракеты — 3 917 (+37)
корабли — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 66111 (+118)
специальная техника — 3 986
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.