Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

РФ понесла серьезные потери в сутки: детали от Генштаба

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери РФ в Украине 31 октября достигли 1141830 человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 141 830 (+970) человек

  • танков — 11 310 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 519 (+5)

  • артиллерийских систем — 34 128 (+39)

  • РСЗО — 1 533 (+2)

  • средства ПВО — 1 233 (+1)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 76355 (+648)

  • крылатые ракеты — 3 917 (+37)

  • корабли — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 66111 (+118)

  • специальная техника — 3 986

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

Дата публикации
Количество просмотров
266
