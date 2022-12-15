РФ пополнила свой боекомплект в Черном море и в любой момент может нанести ракетный удар — Братчук

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук оценил риск ракетных ударов с акватории Черного моря. Он сообщил, что в Черном море находятся корабли Черноморского флота РФ, которые пополнили свой боекомплект, и могут нанести удар в любой момент.

Об этом Братчук рассказал в эфире телеканала FREEДOM в четверг, 15 декабря.

"С другой стороны мы понимаем, что другие ракетоносители уже пополнили свой боекомплект и находятся в бухтах оккупированного Севастополя. Технически они могут производить пуск ракет с мест базирования, поэтому мы говорим о том, что вполне вероятны новые российские атаки дронами-камикадзе и ракетами", – сказал он.

Братчук отметил, что, прежде всего, под угрозой — объекты критической инфраструктуры.

Россия готовится к новой атаке

По данным украинской разведки, в Украине сохраняется риск новых массированных ракетных атак со стороны России. Впрочем, в ГУР подчеркивают, когда будет следующая – неизвестно, потому что агрессор руководствуется собственной логикой. Украинцев призывают не привязываться к каким-либо датам или календарям в контексте новых ракетных атак.

В свою очередь военный летчик-инструктор полковником запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан предполагает, что оккупационные войска могут устроить новый ракетный удар по Украине в начале следующей недели. Кроме ракет они могут запустить иранские БПЛА "SHAHED".

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