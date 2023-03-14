РФ попрошайничает оружие по миру: смогут ли оккупанты преодолеть "снарядный голод"

Так называемый "снарядный голод" теперь есть не только у "вагнеровцев", но и у кадровой армии России.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает "24 канал".

Эксперт отметил, что сейчас на фронте россияне используют 7-8 тысяч боеприпасов в сутки, тогда как в июне 2022 года количество снарядов составляло 50 тысяч в сутки.

"Россия использует на направлениях, где они активно наступают, 7-8 тысяч, иногда до 10 тысяч снарядов в сутки. Но сравните это с маем – июнем 2022 года, когда они могли использовать и 50 тысяч в сутки, когда наступали под Северодонецком", – сказал он.

По информации аналитика, ситуация с обеспечением армии РФ боеприпасами сложная. Необходимое количество снарядов просто не успевают производить. Именно поэтому Россия попрошайничает оружие по миру, а Путин отправил самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в Китай и Иран.

"Фактически Россия попрошайничает оружие по миру, потому что это для них это реальное спасение. Они не могут своими запасами обеспечить надежный тыл и поддержку. Поэтому ищут, откуда бы его взять", — говорит Мусиенко.

Эксперт рассказал, что у Киай самые большие производственные мощности 152-миллиметровых снарядов. Иран, по сообщениям Sky News, поставил оккупантам 300 тысяч снарядов. Этого якобы хватит России на месяц боевых действий.

"Если поддержка России будет заблокирована, они исключительно с помощью своих ресурсов не смогут наладить и производить до 10 тысяч выстрелов в сутки", — подытожил эксперт.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что конфликт между Пригожиным и Шойгой достиг апогея.

Владелец ЧВК "Вагнер" обвинял Шойгу и Герасимова, что его боевикам не снабжают боеприпасы и устроили "снарядный голод".

Также стало известно, что Минобороны РФ вытеснило владельца "Вагнера" и начало вербовать на войну российских зэков на войну.

По информации майора запаса ВСУ, военного эксперта Алексея Гетьмана, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч, но сейчас их осталось около 7 тысяч. Остальных уничтожили украинские защитники.

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