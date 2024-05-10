РФ попытается атаковать Харьков: командир "Кракена" рассказал, готов ли город к отражению наступления

Командир спецподразделения ГУР "Кракен" Константин Немичев считает, что оккупационная армия России снова попытается атаковать Харьков в середине мая, но он убежден — оккупантам не удастся подойти к городу.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Немичев подчеркнул, что сейчас Харьков защищен гораздо сильнее, чем в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление.

"Они (оккупанты – ред.) могут продвинуться на несколько километров вглубь, но я не думаю, что они смогут зайти аж на 10 км", - отметил он.

Командир спецподразделения "Кракен" также добавил, что у Харькова есть три линии укреплений и полная бригада, чтобы остановить россиян.

Напомним, оккупанты в ночь на 10 мая нанесли удары по Харькову – есть пострадавшие.

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