РФ попытается проломить оборону: военный эксперт оценил угрозу высадки десанта в тылу ВСУ

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия может готовить высадку десанта в тылу Вооруженных сил Украины. По мнению ISW, не исключена попытка высадки из вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было в Гостомеле под Киевом в начале полномасштабной войны.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин в комментарии для "Телеграфа" оценил угрозу российского десанта в тылу ВСУ.

Волошин не исключает, что подобный сценарий готовится россиянами. Кремль требует до очередного переизбрания Путина (до 17 марта – ред.) каких-либо существенных результатов.

"Захват значимых городов. Той же Авдеевки, того же Купянска. Возможно, хотя бы приблизиться к конгломерату Краматорск – Константиновка – Дружковка – Славянск на севере Донетчины. Нет сомнений, что враг будет искать варианты для достижения каких-либо результатов. И будет менять тактику своих действий", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что попытки высадить свою пехоту в тылу украинских позиций враг предпринимал в районе села Крынки Херсонской области, где ВСУ держат небольшой плацдарм.

Пытались россияне и проскочить с десантом на бронетехнике. Ничего не вышло.

"В этом смысле тревожно выглядят сообщения разведок (и нашей, и наших партнеров), что страна-агрессор готовит массированную высадку нескольких десантных, аэромобильных – штурмовых – соединений на каком-то из участков фронта. Похоже, РФ действительно попытается забросить их с помощью вертолетов за линию нашей обороны, прикрывая это массированным огнем. С помощью такой операции враг надеется захватить какие-то направления, не проламывая нашу оборону в лоб. А обойдя ее, создав угрозу удара с тыла", – говорит Влад Волошин.

По его мнению, это будет не классическая десантная операция типа той, которую россияне пытались осуществить в феврале 2022-го на аэродроме Гостомеля. А с гораздо меньшей глубиной и охватом. Просто пройдя под прикрытием своих огневых средств первую и вторую линии нашей обороны, сбросить там десант.

"Не исключено, что именно так на одном-двух направлениях враг попытается проломить нашу оборону. Пока идет подготовка такой операции. На это обращают внимание аналитики ISW. Подготовка такая ведется уже несколько месяцев. И может подходить к завершению. Учитывая, что именно к концу зимы россияне любят разнообразные активные действия (достаточно вспомнить Дебальцево в 2015-м или собственное вторжение в 2022-м), во вторую половину февраля такая десантная операция выглядит как вполне вероятная. Поэтому следует быть готовыми и к такому сценарию", — отмечает Влад Волошин.

Напомним, эксперты оценили вероятность высадки российского десанта в Украине.

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