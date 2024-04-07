РФ попытается прорвать оборону ВСУ на одном-двум направлениям: Мусиенко об изменении тактики врага

Российские оккупанты попытаются прорвать оборону ВСУ на одном-двух направлениях.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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По его мнению, россияне будут "концентрировать свои силы и пытаться на одном-двух направлениях прорвать линию обороны".

Мусиенко говорит, что на Сумском направлении РФ сконцентрировала группировку войск до 10 тыс. человек. "Такой группировкой могут конечно пойти, но это будет безрезультатно", – предполагает эксперт. Также, по данным эксперта, количество российских войск в Беларуси снизилось.

По словам Мусиенко, РФ будет пытаться создать иллюзию 2022 года, когда оккупанты пошли в наступление по всем направлениям.

"Они будут делать то, что пытались сделать ВСУ в 2023 году на юге, но тогда наши остановились из-за понимания того, что могут быть огромные потери во время наступательных операций и потеря боеспособности отдельных частей.

А Россия может не останавливаться. Вот отличие. То есть, не считаясь с потерями, они постараются эти линии прорывать. И для нас тоже задача, линия обороны, это хорошо. Но все равно иметь оружие и людей, которые эту линию защитят. И нужно иметь самое важное – противодействие КАБам", – подчеркнул аналитик.

Эксперт сравнил, что в 2023 году во время контрнаступления у Украины не было возможности бить авиабомбами по мощным позициям окупантов, а у россиян такая возможность будет.

"Оборонительные позиции не вечны и разрушаются под давлением авиации врага. Это вызовы, которые будут. Для них уже закрыты лазейки для фланговых атак. Уже там не пойдешь – там линия обороны. Что делать? Прорываться где-то, где можно прорваться", – предупредил эксперт .

Мусиенко обратил внимание, что теперь оккупанты увеличили количество атак бронетанковыми группами.

"Они думают, что все равно, при поддержке авиации, успехи за счет концентрации сил удастся достичь. Поэтому наша задача будет – у нас огромный фронт – определить и точно спрогнозировать направления ударов врага и быть готовыми его там встретить. Тогда проблем не будет", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области враг изменил тактику обстрелов.

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