РФ посетили "добрые" дроны: трассу на Москву срочно перекрыли, взрывы разорвали Волгоград и Ярославль (фото, видео)
Из-за атаки дронов российские власти вынуждены были экстренно закрыть воздушное пространство и федеральную трассу.
В ночь на 29 мая Россию всколыхнула масштабная атака беспилотников. Под ударом оказались стратегические нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Из-за угрозы власти РФ срочно перекрыли движение транспорта в сторону Москвы и остановили работу аэропорта.
Об этом сообщили телеграм-каналы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По словам Евраева, ночью Ярославскую область атаковали якобы украинские беспилотники. Из-за этого временно перекрывали движение транспорта из Ярославля в направлении Москвы. Именно в этом районе расположена промышленная зона с Ярославским НПЗ.
Кроме того, Росавиация заявила о временной приостановке работы аэропорта Ярославля.
«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но попало в промышленные объекты хранения топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — утверждает губернатор.
По информации Стерненко, ночью беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ, а также район Ярославского НПЗ.
Советник министра отметил, что «Лукойл-Волгограднефтепереработка» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Волгоградской области и одним из ключевых активов «Лукойла». Завод ежегодно перерабатывает более 15 млн т нефти и производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.
Последствия атаки на Волгоградский НПЗ (4 фото)
Напомним, в ночь на 27 мая Силы обороны Украины поразили Туапсинский НПЗ в России, который обеспечивает горючим оккупантов, в результате чего там вспыхнул пожар. Украинские подразделения Воздушных сил также атаковали ракетами Storm Shadow комплексы автоматизации разведки ВВС РФ в районах Воронежа, Таганрога и Севастополя. Кроме того, украинские военные поразили на оккупированных территориях командные пункты врага, склад материально-технических средств, РЛС «Небо-СВ», производство дронов и командно-штабную машину из комплекса «Бук-М2».