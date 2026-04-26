РФ пошла в атаку почти везде: что происходит на фронте – Сырский

Ситуация на фронте остается сложной – российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, несмотря на усиление атак, Силы обороны Украины сдерживают врага благодаря взвешенному планированию, инновационным решениям и эффективному применению вооружения.

«В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений», — отметил главнокомандующий.

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что удары по российским производственным объектам ослабляют возможности противника.

"Противник уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне будут готовить наступление в конце 2026 года, как это было в конце 2025-го.

Напомним, российские кафиры снова пытаются прорваться в Купянск. Они пробуют использовать тактику прорыва через газовые трубы.

«Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются лезть в город. Они снова возобновили попытки лезть через Голубовку и через трубы», — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Для усиления атак враг строит базу для запуска реактивных дронов прямо у границы с Украиной. Ее строят на расстоянии всего 175 км от границы с Украиной.