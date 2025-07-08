РФ пошла в массированные штурмы: на важном участке фронта ухудшилась ситуация

Российская армия. / © Associated Press

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На Покровском направлении армия агрессора России собралась с силами и пошла в массированные штурмы. Дела ухудшаются.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Это касается не только межлетия Соленой и Волчьей, а еще районов Котлиного и Удачного. Только теперь это еще и подкрепляется массированными атаками на другом фланге, в сторону Новоэкономического и западнее Коптевого", - сообщил он.

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По словам Мирошникова, на этом участке фронта российские оккупанты имеют успехи.

Ситуация в Донецкой области

По данным ISW, Россия меняет тактику и хочет иначе окружить Покровск. В настоящее время российские войска могут попытаться прорваться к Родинскому на подступах к Доброполью. Их цель – заставить ВСУ отступить из Покровска и Мирнограда из-за угрозы окружения. После этого может быть возобновлена попытка наступления на Константиновку.

На днях DeepState сообщили, что россияне захватили два населенных пункта вблизи Днепропетровщины. Это – Зеленый Кут и Новоукраинка, что на Покровском направлении.

Тем временем The New York Times пишет о том, что фронт на востоке может рухнуть. РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.

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