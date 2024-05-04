"РФ пошла ва-банк": оккупанты будут пытаться отвоевать как можно больше территорий на Донбассе — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что оккупационные войска России могут активизироваться на Купянском направлении, хотя россияне, скорее всего, снова будут тянуть оттуда войска на Авдеевское, Бахмутское или Новопавловское направления. Тем более что ВСУ сейчас активизировались на Херсонском направлении.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"То есть имеющимися силами и средствами Россия будет пытаться любой ценой, несмотря на потери, отвоевать как можно больше территорий на этих трех направлениях на Донбассе, поскольку РФ имеет там частичный успех. Ведь россияне понимают, что окно возможностей может закрыться для них где-то в конце мая-начале июня, когда к нам в достаточном количестве начнет поступать артиллерия и боеприпасы к ней. Как только это произойдет, ситуация на фронте будет резко меняться в пользу Украины", - говорит эксперт.

По его словам, россияне пока пошли ва-банк. Ведь у них нет стратегического резерва, есть определенные оперативные резервы, но и они не очень большие.

"Поэтому они, понимая, что с июня ВСУ смогут давать достойный отпор без лимитов для артиллерии и с помощью авиации, которая тоже может появиться, вовсю пытаются прорвать фронт. И то наступление, о котором говорил генерал Буданов, уже продолжается (хотя до начала лета нам будет тяжело) – это и есть боевая активность россиян, которая продолжается в последнее время", - пояснил Олег Жданов.

Эксперт сомневается, что оккупационные войска смогут показать определенный результат летом при таких объемах поставок вооружения и боеприпасов.

"Однако это сможем сделать мы в плане нанесения огневого поражения. Я не говорю, что мы пойдем вперед (пока для этого мало ресурсов), хотя президент уже намекает на возможное контрнаступление осенью 2024 года – по крайней мере, такие нотки уже звучат в некоторых его интервью. Но летом мы можем заставить Россию сесть в глухую оборону", — говорит военный эксперт.

Олег Жданов отметил, как только ВСУ начнут ломать ситуацию в собственную пользу в плане огневого воздействия на противника – будет новая волна информационной атаки на Украину.

"Кстати, сейчас они готовят информационную операцию "21 мая" (20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского). То есть Россия будет любой ценой требовать переговоров и прекращения огня, потому что начнет терять стратегическую инициативу", — резюмировал Олег Жданов.

Напомним, Жданов прокомментировал перебрасывание "кадыровцев" к границе Украины — "могут развернуть бой с пограничниками".

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