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РФ после очередной "бавовны" проводит ротацию в Мариуполе: что известно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2037
Время на прочтение
1 мин
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РФ после очередной "бавовны" проводит ротацию в Мариуполе: что известно

В оккупированном Мариуполе участился "хлопок" / Фото: из соцсетей

"Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.

Армия РФ после очередных "прилетов" в Мариуполе производит ротацию личного состава и заменяет разбитую технику, усиливая позиции ПВО.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По словам Андрющенко, схожая ситуация с личным составом. "Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.

"Оккупанты начали взимать на замену уставшей другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т-72. Плюс, снова системы ПВО "Бук", — рассказал он.

Накануне стало известно, что на границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в бегущих оккупантах и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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Дата публикации
Просмотры
2037
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