РФ после очередной "бавовны" проводит ротацию в Мариуполе: что известно

"Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.
Армия РФ после очередных "прилетов" в Мариуполе производит ротацию личного состава и заменяет разбитую технику, усиливая позиции ПВО.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По словам Андрющенко, схожая ситуация с личным составом. "Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.
"Оккупанты начали взимать на замену уставшей другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т-72. Плюс, снова системы ПВО "Бук", — рассказал он.
Накануне стало известно, что на границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в бегущих оккупантах и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.
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