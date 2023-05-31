РФ после очередной "бавовны" проводит ротацию в Мариуполе: что известно

"Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.

Армия РФ после очередных "прилетов" в Мариуполе производит ротацию личного состава и заменяет разбитую технику, усиливая позиции ПВО.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По словам Андрющенко, схожая ситуация с личным составом. "Новое пополнение" рядов окупантов, по его данным, следует в сторону Мангушу и Бердянска.

"Оккупанты начали взимать на замену уставшей другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т-72. Плюс, снова системы ПВО "Бук", — рассказал он.

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Накануне стало известно, что на границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в бегущих оккупантах и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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