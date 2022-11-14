РФ после отступления из Херсона начала снова продвигать свои условия для переговоров: МИД Украины метко ответил

В Кулебы заявляют, что Москва "находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия".

В России через несколько дней после заявления о готовности к переговорам "с учетом складывающихся сейчас реалий" сказали, что уже "не воспринимают предварительные условия для начала диалога с Киевом".

Об этом 14 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишут пропагандистские росСМИ.

У Лаврова утверждают, что не будут выводить свои оккупационные войска с временно захваченных ими территорий Украины, что является ключевой позицией Украины для начала диалога с Москвой.

"Нет. Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", – высказался Грушко.

К слову, 9 октября спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

Спикер Министерства иностранных дел Украины, комментируя очередные ультиматумы РФ, заявил, что Москва "находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия".

"Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", — заявил Олег Николенко.

Переговоры с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин не устал от войны и говорить о дипломатии с РФ сейчас невозможно. По словам Зеленского, если Россия действительно захочет мира, то "мы это ощутим и увидим".

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В Офисе президента убеждены, что РФ манипулирует темой переговоров, которые нужны оккупантам, чтобы спустя некоторое время снова пойти на Украину войной.

Российский оппозиционер Леонид Гозман также предупредил, что россияне скорее всего используют период переговоров, чтобы подготовить для Украины катастрофу.

В Госдепе США назвали голословными заявления руководства РФ о готовности к переговорам. Вашингтон не видит признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что все дискуссии в западной прессе по поводу готовности Украины к переговорам не учитывают основной момент: Россия продолжает, даже за последние 24 часа, выдвигать “удивительные претензии по аннексированной территории — “территорию России”. — включая территорию, которую они только что покинули".

Салливан также перечислил четыре основных принципа, согласованно соблюдаемых американским правительством относительно возможности проведения Украиной мирных переговоров с Российской Федерацией.

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