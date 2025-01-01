РФ поставила на "Шахедах" новый тип антенн спутниковой навигации: что это значит и какая опасность

Эксперт пояснил, что этот элемент в "Шахеде" является ключевым.
Во время дроновой атаки этой ночью россияне применили на "Шахедах" другой тип CRPA антенн спутниковой навигации.
Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".
По его словам, такую антенну украинцы видели на российских дронах и раньше, но в этот раз она, вероятно, стояла на всех "Шахедах".
Эксперт пояснил, что этот элемент в "Шахеде" является ключевым, именно он обеспечивает дрону попадания в цель в условиях работы украинского РЭБ.
"Флэш" заметил, что ранее Россия применяла на Шахедах иранские аналоги и "свою" антенну Комета. В этот раз противник применил антенны китайского производства. На антенне на китайском и английском языках написано, что это "деталь для сельского хозяйства".
"Пока сложно сказать, что повлекло за собой эту замену, низшая цена китайской альтернативы, дефицит иранских комплектующих или недостаточная защита, которую дает российская аналогичная антенна Комета. Один из возможных вариантов – это влияние санкций и сложности в производстве Комет, но тогда мы увидим замену и в КАБах, в которых тоже стоит такая антенна", – предупредил Сергей Бескрестнов.
Как объясняет "Милитарный", CRPA антенна – это специальная навигационная GNSS-антенна, способная обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки врагом активных радиопомех.
Такие антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат – враждебный РЭБ не влияет на навигацию дрона, и он четко долетает до цели.
В частности, российские CRPA-антенны "Комета" ранее были обнаружены в иранских дронах Shahed-136, российских разведчиках "Орлан-10" и SuperCam.
Напомним, утром 1 января армия РФ нанесла удар дронам по Киеву. В столице сработали силы ПВО, но в нескольких районах произошло падение обломков дронов. Известно о двух погибших.