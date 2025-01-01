РФ поставила на "Шахедах" новый тип антенн спутниковой навигации: что это значит и какая опасность

Эксперт пояснил, что этот элемент в "Шахеде" является ключевым.

Во время дроновой атаки этой ночью россияне применили на "Шахедах" другой тип CRPA антенн спутниковой навигации.

Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".

По его словам, такую антенну украинцы видели на российских дронах и раньше, но в этот раз она, вероятно, стояла на всех "Шахедах".

Эксперт пояснил, что этот элемент в "Шахеде" является ключевым, именно он обеспечивает дрону попадания в цель в условиях работы украинского РЭБ.

Подробности антенны. Фото t.me/serhii_flash

"Флэш" заметил, что ранее Россия применяла на Шахедах иранские аналоги и "свою" антенну Комета. В этот раз противник применил антенны китайского производства. На антенне на китайском и английском языках написано, что это "деталь для сельского хозяйства".

Детали антенны. Фото t.me/serhii_flash

"Пока сложно сказать, что повлекло за собой эту замену, низшая цена китайской альтернативы, дефицит иранских комплектующих или недостаточная защита, которую дает российская аналогичная антенна Комета. Один из возможных вариантов – это влияние санкций и сложности в производстве Комет, но тогда мы увидим замену и в КАБах, в которых тоже стоит такая антенна", – предупредил Сергей Бескрестнов.

Как объясняет "Милитарный", CRPA антенна – это специальная навигационная GNSS-антенна, способная обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки врагом активных радиопомех.

Такие антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат – враждебный РЭБ не влияет на навигацию дрона, и он четко долетает до цели.

В частности, российские CRPA-антенны "Комета" ранее были обнаружены в иранских дронах Shahed-136, российских разведчиках "Орлан-10" и SuperCam.

Напомним, утром 1 января армия РФ нанесла удар дронам по Киеву. В столице сработали силы ПВО, но в нескольких районах произошло падение обломков дронов. Известно о двух погибших.

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